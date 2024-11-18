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09:14, 18 ноября 2024Спорт

Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP по итогам сезона

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профеccионалов (ATP) по итогам сезона 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленной версии рейтинга спортсмен из России пропустил вперед американца Тейлора Фритца, который теперь занимает четвертую строчку. В первой тройке изменений не произошло: рейтинг возглавляет итальянец Янник Синнер, за ним расположился немец Александр Зверев, а на третьем месте испанец Карлос Алькарас.

В топ-10 рейтинга ATP попал еще один россиянин. Восьмую строчку занимает Андрей Рублев.

На завершившемся итоговом турнире ATP Медведев выиграл один матч из трех. Это не позволило россиянину выйти в плей-офф.

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