Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP по итогам сезона

Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профеccионалов (ATP) по итогам сезона 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленной версии рейтинга спортсмен из России пропустил вперед американца Тейлора Фритца, который теперь занимает четвертую строчку. В первой тройке изменений не произошло: рейтинг возглавляет итальянец Янник Синнер, за ним расположился немец Александр Зверев, а на третьем месте испанец Карлос Алькарас.

В топ-10 рейтинга ATP попал еще один россиянин. Восьмую строчку занимает Андрей Рублев.

На завершившемся итоговом турнире ATP Медведев выиграл один матч из трех. Это не позволило россиянину выйти в плей-офф.