20:33, 26 мая 2026

Раскрыто самое опасное время для ужина

Диетолог Лусон: Ужин в 23 часа приводит к накоплению жира
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fusionstudio / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Ана Лусон призвала отказаться от позднего ужина. В разговоре с изданием HuffPost она раскрыла самое опасное время для последнего приема пищи.

Как пояснила Лусон, в 21 час уровень мелатонина в организме все еще остается низким. В это время поджелудочная железа продолжает выделять инсулин, а углеводы и жиры эффективно перерабатываются. Ужинать в этот период еще можно, подчеркнула специалистка.

В 22 часа же начинается выработка мелатонина, толерантность к глюкозе снижается, а опорожнение желудка замедляется. Для ужина это пограничный период, который уже нельзя назвать полностью безопасным, но он еще и не является критическим.

В 23 часа и позже принимать пищу точно запрещено. «Уровень мелатонина в это время высок, возникает состояние временной физиологической инсулинорезистентности. Организм плохо справляется с глюкозой, что приводит к хронически высокому уровню сахара и триглицеридов в крови, провоцируя накопление жира и воспалению», — предупредила Лусон.

Ранее терапевт Надежда Чернышова перечислила продукты, которые снижают риск возникновения тромбоза. По ее словам, пользу сосудам принесут черная смородина и малина.

