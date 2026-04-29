20:59, 29 апреля 2026

Редкое космическое событие удалось запечатлеть из двора дома в российском городе

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось запечатлеть редкое космическое событие. Об этом житель российского города сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Так, новосибирец снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона прямо из двора своего дома. «Сверхновая — один из самых драматичных процессов во Вселенной: в пике яркости одна такая звезда излучает больше энергии, чем сотни миллиардов звезд галактики вместе взятые», — пояснил эксперт.

Речь идет об объекте SN 2026kid. Такие явления происходят в финале жизни крупных звезд, когда их ядро сжимается, а затем следует мощный взрыв. Известно, что после вспышки может остаться нейтронная звезда или черная дыра.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне смогут увидеть редкую «голубую Луну». Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александра Алексеева заявила, что в мае жители страны будут наблюдать редкое астрономическое явление — голубую Луну, а также Венеру и мощный метеорный поток Эта-Аквариды.

