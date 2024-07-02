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12:10, 2 июля 2024Из жизни

«Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара не удалось стерилизовать

Завезенных в Колумбию Пабло Эскобаром бегемотов не удалось стерилизовать

Фото: Reuters

Властям Колумбии не удалось осуществить программу по стерилизации «кокаиновых» бегемотов, которых завез в страну знаменитый наркобарон Пабло Эскобар. Об этом пишет The Times.

Пабло Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 1980-х годах. Позднее четыре особи остались без присмотра в пруду у заброшенного поместья и начали размножаться. Из-за отсутствия естественных врагов их становилось все больше, а в 2006 году самца, самку и детеныша заметили уже в 100 километрах от заброшенного поместья. Специалисты считают, что к 2034 году поголовье этих животных в Колумбии достигнет 1400 особей.

В 2023 году власти одобрили две программы по контролю численности бегемотов, однако обе провалились. Проект по вывозу 70 животных в индийские и мексиканские заповедники до сих пор не реализован из-за бюрократических проволочек. Программа стерилизации, в рамках которой планировалось провести операции 40 животным за год, также остановилась. Она продлилась только три месяца, и за это время удалось стерилизовать семь животных.

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Кроме того, во время вывоза усыпленного самца по кличке Неполитано на кастрацию по воздуху двигатель вертолета перегрелся, и пилотам едва удалось избежать катастрофы. При этом в данный момент поголовье бегемотов в Колумбии оценивается примерно в 170 особей — это крупнейшая популяция животных за пределами Африки.

«У нас серьезная проблема, и административных ресурсов для ее решения не хватает. Уровень сложности задачи очень высок», — заявил в интервью The Times председатель комиссии по контролю биоразнообразия Дэвид Эчеверри Лопес.

Ветеринар и глава природоохранного фонда Карлос Андрес Вальдеррама сказал, что в стране «никто не хочет уничтожения сотни животных», однако, вероятно, это единственный надежный способ защитить экосистему Колумбии. «Они поставили нас в очень сложное положение. Приходится выбирать между благополучием местных экосистем, тысяч животных, и благополучием некоторого количества бегемотов, которых здесь и быть не должно», — описал он ситуацию.

При этом, как отмечает The Times, бегемоты Эскобара стали важной частью туристической отрасли Колумбии. Многие приезжают в страну, чтобы увидеть места, связанные с историей печально знаменитого наркобарона, и в том числе посмотреть на бегемотов.

Ранее сообщалось, что «кокаиновые» бегемоты начали нападать на людей. По словам колумбийцев, при встрече с бегемотами Эскобара лучше прятаться, чтобы остаться живым и здоровым.

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      Никита Савин
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