«Кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара стали нападать на людей

Daily Mail: в Колумбии бегемоты Пабло Эскобара стали нападать на людей

На жителей Колумбии стали нападать потомки бегемотов, которыми владел наркобарон Пабло Эскобар. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящее время в реках Колумбии обитают и продолжают размножаться 169 особей. В стране нет хищников, которые могли бы сократить популяцию «кокаиновых» бегемотов естественным путем, поэтому они были объявлены инвазивным видом, угрожающим экосистеме.

Как утверждают колумбийцы, со временем особи стали непредсказуемыми и агрессивными. «Они очень, очень опасны. Бегемоты начали нападать на людей», — заявил корреспонденту телеканала Fox News один из местных жителей. По словам колумбийцев, при встрече с бегемотами Эскобара лучше прятаться, чтобы остаться живым и здоровым.

Пабло Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 1980-х годах. Позднее четыре особи остались без присмотра в пруду у заброшенного поместья и начали размножаться. Из-за отсутствия естественных врагов их становится все больше. Специалисты опасаются, что к 2040 году поголовье этих животных в Колумбии достигнет полутора тысяч.

В ноябре 2023 года власти Колумбии запланировали избавиться от части бегемотов, которыми владел Эскобар. 20 особей намеревались стерилизовать, а остальных либо выслать за границу, либо уничтожить.