Власти Колумбии начнут уничтожать «кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара

Власти Колумбии будут стерилизовать, высылать и уничтожать бегемотов Эскобара

Власти Колумбии планируют избавиться от части бегемотов, которыми владел наркобарон Пабло Эскобар. Об этом сообщает BBC News.

Сейчас в Колумбии насчитывается не менее 166 «кокаиновых» бегемотов. Министр окружающей среды страны Сусана Мухамад заявила, что 20 особей стерилизуют. Прочих животных либо будут высылать за границу, либо начнут уничтожать.

Пабло Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 1980-х годах. Позднее четыре особи остались без присмотра в пруду у заброшенного поместья и начали размножаться. Из-за отсутствия естественных врагов их становится все больше. Специалисты опасаются, что к 2040 году поголовье этих животных в Колумбии достигнет полутора тысяч.

Колумбийские власти много лет пытались остановить распространение бегемотов. Отстрел вызвал бурные протесты, поэтому животных решили стерилизовать. Однако это оказалось необычайно сложной задачей: бегемотов очень трудно ловить и обездвиживать, а их половые органы скрыты внутри тела под толстым слоем кожи и жира и не видны снаружи. Из-за этого реализация правительственных планов шла очень медленно, а бегемоты тем временем продолжали плодиться.

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В марте сообщалось, что колумбийские власти попросили другие страны принять у себя около 70 бегемотов Пабло Эскобара. В частности, они обратились к Индии и Мексике.