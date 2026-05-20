Тайна бесследно исчезнувшей по дороге в поликлинику россиянки открылась на дне реки

Под Магнитогорском Челябинской области в реке нашли пропавшую по дороге в поликлинику в Башкирии женщину. К ее ногам был привязан бетонный шлакоблок. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог».

По данным канала, потерпевшая считалась пропавшей без вести с ноября 2025 года. Ее муж рассказал, что супруга исчезла после того, как повела сына в поликлинику.

Следователи выяснили, что в тот день пострадавшая встретилась с знакомым. Они поссорились на почве ревности и мужчина удушил ее. Затем, чтобы скрыть преступление, он отвез ее к реке Урал, обвязал металлической цепью с бетонным шлакоблоком и скинул в воду недалеко от поселка Гранитный.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Он заключен под стражу.

