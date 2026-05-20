13:44, 20 мая 2026Бывший СССР

В России предложили ударить по странам Прибалтики

Военблогер Рожин предложил ударить по объектам Латвии, Литвы и Эстонии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Руководству России стоит рассмотреть возможность нанесения ударов по объектам Латвии, Литвы и Эстонии. С таким предложением выступил военблогер Борис Рожин, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.

По его словам, сбитие беспилотника в небе над Эстонией было «показухой», необходимой для демонстрации отказа стран Прибалтики пропускать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Если пролеты продолжатся, то вся бутафория, которую они пытаются делать, не имеет смысла. Сейчас стоит рассмотреть возможность ударов по объектам Латвии, Литвы и Эстонии», — сказал он.

Рожин также подчеркнул, что Эстония, Литва и Латвия не обладают субъектностью, а используются НАТО в качестве плацдарма для действий против России.

Днем 19 мая власти Эстонии сообщили, что в небе над страной впервые был сбит украинский беспилотник. Как заявил министр обороны страны Ханно Певкур, БПЛА был перехвачен истребителем миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

