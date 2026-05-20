12:14, 20 мая 2026Россия

В России допустили удары по Латвии и Одессе из-за угроз Зеленского

Военный эксперт Кнутов: Россия может ударить по Латвии на фоне угроз Украины
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

России необходимо наносить удары по объектам военной инфраструктуры Латвии и Украины, чтобы сорвать планы угрожавшего Москве Владимира Зеленского. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru».

«Наша задача — нанести удар по базам на территории Латвии, наносить удары по центрам принятия решений на Украине и непосредственно активизировать работу по портам Одессы, потому что основная масса грузов идет через море. Порт, причалы должны быть выведены из строя, они не должны принимать грузы», — заявил Кнутов.

По его словам, нужно нарушить транспортную логистику Украины — этого можно достичь благодаря ударам по мостам. Такие меры позволят России действовать на опережение, добавил специалист.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года. Политик отметил, что атаки должны «творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае».

Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что командование Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по РФ с территории Латвии. Более того, по данным ведомства, украинские военнослужащие разместили свои беспилотные системы на нескольких военных базах в республике. Комментируя заявления СВР, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что Киев планирует запустить беспилотники с территорий стран Прибалтики.

