Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:33, 6 апреля 2026

Китай согласился продлить безвизовый режим с Россией на год

Марина Совина
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай уведомил российскую сторону о готовности продлить действие безвизового режима еще на год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

Как уточнили дипломаты, Пекин согласился продлить безвизовый режим с Россией до сентября 2027 года.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год», — заявили в российской внешнеполитическом ведомстве. В МИД добавили, что сейчас работают над деталями соглашения.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй предложил продлить безвиз с Россией навсегда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok