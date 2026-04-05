Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:10, 5 апреля 2026

Безвизовый режим между Россией и Китаем захотели продлить навсегда

Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
Ольга Коровина

Фото: Skreidzeleu / Shutterstock / Fotodom  

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим между Россией и КНР навсегда. Его комментарий приводит ТАСС.

Посол подчеркнул, что безвизовый режим предоставил «очень много удобных условий» обеим странам. По его словам, решение оказалось «полезным для народов».

Безвизовый режим для туристов из России Китай ввел с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. А 1 декабря 2025 года российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию.

В конце марта сообщалось, что Россия захотела продлить безвизовый режим с Китаем. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, РФ уже готовит соответствующее предложение, поскольку обе страны заинтересованы в этом решении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

    В Казахстане прорвало плотину

    Раскрыт средний размер зарплаты в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok