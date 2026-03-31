Безвизовый режим между Россией и Китаем захотели продлить

Решетников: Россия захотела продлить безвизовый режим с Китаем

Россия захотела продлить безвизовый режим с Китаем, действие которого заканчивается 14 сентября 2026 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

По словам министра, РФ уже готовит соответствующее предложение, поскольку обе страны заинтересованы в этом решении. «Нам точно нужен вариант сохранения этого режима в любой форме. Вопрос, закреплять ли это на уровне каких-то взаимных соглашений или так же в одностороннем режиме двигаться», — отметил Решетников.

При этом эксперты отмечают, что КНР вряд ли пойдет на бессрочную отмену виз. Вероятно, будет очередное продление на ограниченный срок.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на Хайнань — спрос на отдых на китайском курорте вырос более чем на 60 процентов. Кроме того, на Россию пришелся 31 процент от общего турпотока на Хайнань за указанный период.

Безвизовый режим для туристов из России Китай ввел с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. А 1 декабря российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Поднебесной в РФ.

