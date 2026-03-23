10:32, 23 марта 2026Путешествия

Россияне массово устремились на курорт Китая

АТОР: Спрос россиян на отдых на Хайнане вырос на 60 процентов
Алина Черненко

Фото: Lifeforstock / Freepik

Российские туристы массово устремились на Хайнань — спрос на отдых на китайском курорте вырос более чем на 60 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Хайнань Сун Ши.

Уточняется, что за первые два месяца 2026 года провинцию на юге КНР посетили 89 тысяч соотечественников. Кроме того, на Россию пришелся 31 процент от общего турпотока на Хайнань за указанный период.

Материалы по теме:
Куда поехать на майские праздники в 2026 году? Лучшие направления в России и за границей
Куда поехать на майские праздники в 2026 году?Лучшие направления в России и за границей
18 февраля 2026
Отдых на Хайнане в 2026 году: что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
Отдых на Хайнане в 2026 году:что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
14 января 2026

По данным источника, самым популярным курортом у россиян остается Санья. С января по февраль 2026 года средняя загрузка отелей этого курортного города составила 88 процентов — это на 5 процентов выше показателя 2025 года.

Данных по российскому турпотоку за первую половину марта пока нет, но, исходя из динамики спроса, они могут превысить значения аналогичного периода 2025 года, добавил Сун Ши. В числе главных факторов роста интереса со стороны отечественных туристов он назвал безвизовый режим между странами, увеличение числа прямых рейсов, активное продвижение Хайнаня на российском рынке и развитие туристической инфраструктуры и сервисов.

Ранее российская тревел-блогерша назвала направления для комфортного пляжного отдыха на замену Турции. Первую строчку в ее личном рейтинге занял китайский Хайнань.

    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Звезду реалити-шоу нашли без признаков жизни в водном канале

    Обвиняющая Россию в агрессии НАТО оказалась наступательным альянсом

    Глава МИД Венгрии заявил об украинском следе в его прослушке

    В ДНР рассказали о контратаке ВСУ в Константиновке

    В Минобороны сообщили о продолжившейся массированной атаке ВСУ на регионы России

    Иран пригрозил заминировать Персидский залив

    В России подростки переходили Волгу по льду и пропали

    Стало известно о крушении американского истребителя в Кувейте

    Стал известен срок выписки критиковавшего СВО юриста из психбольницы

    Все новости
