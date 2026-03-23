Россияне массово устремились на курорт Китая

АТОР: Спрос россиян на отдых на Хайнане вырос на 60 процентов

Российские туристы массово устремились на Хайнань — спрос на отдых на китайском курорте вырос более чем на 60 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Хайнань Сун Ши.

Уточняется, что за первые два месяца 2026 года провинцию на юге КНР посетили 89 тысяч соотечественников. Кроме того, на Россию пришелся 31 процент от общего турпотока на Хайнань за указанный период.

По данным источника, самым популярным курортом у россиян остается Санья. С января по февраль 2026 года средняя загрузка отелей этого курортного города составила 88 процентов — это на 5 процентов выше показателя 2025 года.

Данных по российскому турпотоку за первую половину марта пока нет, но, исходя из динамики спроса, они могут превысить значения аналогичного периода 2025 года, добавил Сун Ши. В числе главных факторов роста интереса со стороны отечественных туристов он назвал безвизовый режим между странами, увеличение числа прямых рейсов, активное продвижение Хайнаня на российском рынке и развитие туристической инфраструктуры и сервисов.

Ранее российская тревел-блогерша назвала направления для комфортного пляжного отдыха на замену Турции. Первую строчку в ее личном рейтинге занял китайский Хайнань.

