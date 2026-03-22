10:34, 22 марта 2026

Российская тревел-блогерша назвала страны для комфортного отдыха на замену Турции

Алина Черненко

Фото: Guo Cheng / XinHua / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Елена назвала несколько стран, которые подойдут для комфортного отдыха, на замену популярной Турции. Списком она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первую строчку в рейтинге автора публикации занял Китай. В частности, она обратила внимание на остров Хайнань, который часто называют китайскими Гавайями. По словам Елены, там есть современные отели с ухоженными территориями, чистыми пляжами и внимательным персоналом.

На втором месте в ее списке расположился Вьетнам — одно из самых выгодных направлений в Азии. «Здесь реально хорошие пляжи, красивые виды и довольно высокий уровень сервиса. При этом цены на гостиницы и еду остаются очень демократичными, особенно в нетуристических местах», — отметила россиянка.

Она также включила в свою подборку Узбекистан, который предлагает туристам совершенно другой формат отдыха. Там нет моря, но есть невероятная атмосфера древних городов, восточная архитектура и особое гостеприимство по отношению к российским туристам.

«Самарканд, Бухара и Хива выглядят так, будто попал в декорации исторического фильма. Для тех, кто хочет позагорать и искупаться, есть множество отелей в Ташкенте с бассейнами и зоной спа. Днем можно наслаждаться пассивным отдыхом, а вечером изучать местные достопримечательности», — рассказала путешественница.

Кроме того, Елена посоветовала соотечественникам посетить Таиланд, Армению и Египет.

Ранее другая российская тревел-блогерша назвала страны для отдыха в 2026 году с возможностью «вернуться живыми». Среди них — Великобритания, Китай и Австралия.

