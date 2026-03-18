Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:46, 18 марта 2026

Тревел-блогерша назвала страны для отдыха в 2026 году с возможностью «вернуться живыми»

Алина Черненко
СюжетВизы в Европу:

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Российская тревел-блогерша Мира Ткач назвала страны для отдыха в 2026 году с возможностью «вернуться живыми». Списком она поделилась на своей странице @tkach.mira в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ловите мой личный список стран, где нет нефти, про которые ничего не предсказывал Жириновский и куда реально стоит поехать прямо сейчас. И да, забудьте про попсовую Турцию, переполненные Таиланд или Вьетнам, цены в которых из-за наплыва блогеров уже давно улетели куда-то в космос», — написала автор ролика.

Первое место в личном рейтинге Ткач заняла Великобритания. По ее словам, сейчас это одна из самых лояльных стран Европы, которая спокойно одобряет россиянам около 90 процентов туристических виз. Блогерша отметила, что собрать документы, получить проездной документ и улететь в Лондон за 20 тысяч рублей сейчас — «абсолютная реальность».

На втором месте в списке путешественницы расположился Китай, который предлагает разные типы отдыха. Туристы могут «тюленить на пляже» и купаться в теплом море на Хайнане, погружаться в технологии и киберпанк в Шанхае или изучать тысячелетнюю историю, гуляя по Великой Китайской стене.

Третью строчку заняла Австралия. Ткач опровергла утверждение о высоких ценах на путешествие в эту страну и отметила, что прямо сейчас алгоритмы авиакомпаний выдают билеты «на другой конец света» всего за 80 тысяч рублей (туда и обратно).

Кроме того, в свой рейтинг автор публикации включила Японию, цены внутри которой стали «такими же вкусными, как местная кухня», и Марокко, которое она назвала идеальной заменой Дубаю.

Ранее сообщалось, что Япония стала самой желанной страной для самостоятельных туристов из России на длинных майских праздниках. По количеству бронирований она опередила даже Турцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok