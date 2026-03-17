15:18, 17 марта 2026Путешествия

Одна страна Азии стала самой желанной для россиян на майских праздниках

OneTwoTrip: Япония опередила Турцию по числу бронирований на майских праздниках
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Shawn.ccf / Shutterstock / Fotodom

Одна страна Азии стала самой желанной для самостоятельных туристов из России на длинных майских праздниках — речь идет о Японии. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе OneTwoTrip.

Уточняется, что государство опередило Турцию по числу бронирований гостиниц на период с 1 по 11 мая. «Самой популярной страной для отдыха на майских выходных оказалась Япония — ее выбрали 14,3 процента россиян, за год спрос вырос в два раза», — сообщили в OneTwoTrip. В компании добавили, что 13,6 процента соотечественников выбрали Турцию, 7,4 процента — Китай, а в Италию и Испанию устремилось одинаковое число российских самостоятельных туристов — 6,7 процента.

Внутри России для отдыха на майских праздниках самым популярным направлением стал Татарстан — 17,3 процента от всех бронирований приходятся на этот регион. Также россияне поедут в Санкт-Петербург (13,8 процента), Краснодарский край (10 процентов), Калининград (5,2 процента) и Нижний Новгород (3,8 процента).

Ранее стало известно, что соотечественники предпочли отметить майские праздники в одиночестве за границей. Так, соло-путешественники поедут в Японию, Турцию и Китай.

