Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 26 февраля 2026Путешествия

Россияне предпочли отметить майские праздники в одиночестве за границей

31 процент россиян отправится в одиночку за границу на майских праздниках
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские туристы предпочли отметить майские праздники в Японии, Турции и Китае. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным ранних бронирований, с 1 по 11 мая 31 процент россиян отправится за границу, чтобы отдохнуть в одиночестве. Рост туризма среди одиночек вырос на 48 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

При этом вдовоем планируют отдыхать 47 процентов россиян. На компанию из трех человек приходится 11 процентов резервирований.

В России самым популярным городом для майских путешествий оказалась Казань, на него приходится 21,2 процента от всех ранних заказов — это в два раза больше, чем год назад. Второе место занял Санкт-Петербург — 12,7 процента, третью строчку отдали Москве с долей 8,7 процента.

Ранее российские туристы бросились скупать весенние туры в три страны. Спрос на отдых на Мальдивах вырос на 96 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Пленный рассказал о легендах ВСУ про танк «Алеша»

    Названы уровни возможного снижения цены отсечения для нефти в России

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетики

    Покупка жилья через эскроу-счета перестала быть безопасной

    Российские компании атаковали хакеры

    Назван эффективный способ замедлить старение мозга

    Раскрыты результаты осмотра телефона загадочно пропавшей в Смоленске девятилетней девочки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok