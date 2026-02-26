Россияне предпочли отметить майские праздники в одиночестве за границей

31 процент россиян отправится в одиночку за границу на майских праздниках

Российские туристы предпочли отметить майские праздники в Японии, Турции и Китае. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным ранних бронирований, с 1 по 11 мая 31 процент россиян отправится за границу, чтобы отдохнуть в одиночестве. Рост туризма среди одиночек вырос на 48 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

При этом вдовоем планируют отдыхать 47 процентов россиян. На компанию из трех человек приходится 11 процентов резервирований.

В России самым популярным городом для майских путешествий оказалась Казань, на него приходится 21,2 процента от всех ранних заказов — это в два раза больше, чем год назад. Второе место занял Санкт-Петербург — 12,7 процента, третью строчку отдали Москве с долей 8,7 процента.

Ранее российские туристы бросились скупать весенние туры в три страны. Спрос на отдых на Мальдивах вырос на 96 процентов.