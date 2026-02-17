Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:27, 17 февраля 2026Путешествия

Российские туристы бросились скупать весенние туры в три страны

Российские туристы бросились скупать туры на Мальдивы и в Сербию весной
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы бросились скупать туры весной 2025 года в три страны — Мальдивы, Сербию и Венгрию. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что спрос на отдых на Мальдивах вырос на 96 процентов, в Сербии — на 73 процента, в Венгрии — на 72 процента. Кроме того, россияне поедут в весенние месяцы в Турцию и Индию.

«В список стран, на которые спрос этой весной снизился, вошли Шри-Ланка (доля отельных заказов упала на 65 процентов), Бразилия (минус 61 процент), Португалия (минус 52 процента), Сингапур (минус 40 процентов) и Малайзия (минус 39 процентов)», — отметили специалисты.

Ранее россиянам назвали популярные направления для отдыха весной 2026 года. В список вошли две страны Европы и Таиланд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении «больших компромиссов» на переговорах в Женеве

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В Минобороны России высказались об отключении терминалов Starlink в зоне СВО

    Долина выступит в Кремлевском дворце

    На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за частного берега на Москве-реке

    На Украине арестован бывший министр энергетики Галущенко

    Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

    Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде

    На месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом нашли тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok