Путешествия
20:30, 9 декабря 2025Путешествия

Россиянам назвали популярные направления для отдыха весной 2026 года

OneTwoTrip: Европа и Таиланд — самые популярные направления весной 2026 года
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Россиянам назвали популярные направления для отдыха весной 2026 года, ими стали две страны Европы и Таиланд. Результатом исследования ранних бронирований с «Лентой.ру» поделились аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip.

Уточняется, что больше всего россиян (12,2 процента) в настоящее время планируют отправиться в Италию. Во Францию поедут 10 процентов путешественников из России, а в Таиланд — 9,9 процента. Не менее предпочтительными для россиян оказались Япония (9,4 процента) и Турция (8,8 процента). В сервисе отметили, что за год предпочтения соотечественников почти не изменились, разве что в 2025-м Таиланд стал чуть более популярен.

Из исследования следует, что на родине их больше всего интересуют Санкт-Петербург, на который уже пришлось 15,4 процента бронирований, и Москва с долей в 14,7 процента. В тройке лидеров оказалась и Казань (9,7 процента), а следом идут село Эсто-Садок (7,4 процента) в районе Красной Поляны в Краснодарском крае и Адлер (3,8 процента).

Ранее сообщалось, что Египет, Таиланд и ОАЭ оказались самыми востребованными странами для отдыха у российских туристов в декабре 2025 года. Согласно данным АТОР, эти государства были лидерами декабрьского отдыха и в 2024 году.

