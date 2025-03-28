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14:53, 28 марта 2025Бывший СССР

Украинские полицейские потратили тысячи гривен на порно

Полицейские Харькова закупили порно на тысячи гривен, чтобы накрыть порностудию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полицейские Харькова закупили порнографии на 15 тысяч гривен (30 тысяч рублей), чтобы накрыть порностудию. Об этом сообщается в подозрении на сайте прокуратуры, передает «Страна.ua».

В двух арендованных квартирах работало около семи девушек. Им всем полицейские заплатили за порнографические материалы, чтобы задокументировать их деятельность. 

Ранее в Одесской области в здании полиции произошел взрыв. Пострадали три человека — все они сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что найденная искалеченной после пропажи в Дубае украинская модель Мария Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Также сообщается, что за последние несколько лет при схожих обстоятельствах пропали еще несколько девушек.

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