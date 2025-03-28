Украинские полицейские потратили тысячи гривен на порно

Полицейские Харькова закупили порно на тысячи гривен, чтобы накрыть порностудию

Полицейские Харькова закупили порнографии на 15 тысяч гривен (30 тысяч рублей), чтобы накрыть порностудию. Об этом сообщается в подозрении на сайте прокуратуры, передает «Страна.ua».

В двух арендованных квартирах работало около семи девушек. Им всем полицейские заплатили за порнографические материалы, чтобы задокументировать их деятельность.

Ранее в Одесской области в здании полиции произошел взрыв. Пострадали три человека — все они сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что найденная искалеченной после пропажи в Дубае украинская модель Мария Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Также сообщается, что за последние несколько лет при схожих обстоятельствах пропали еще несколько девушек.