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22:19, 23 марта 2025Бывший СССР

На Украине в здании полиции произошел взрыв

В Одесской области три человека пострадали в результате взрыва в здании полиции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Одесской области в здании полиции произошел взрыв. Пострадали три человека — все они сотрудники правоохранительных органов, сообщила Национальная полиция Украины в Telegam-канале.

По данным ведомства, жертвой взрыва стала одна женщина. Предположительно, она и пронесла пакет со взрывчаткой в здание полиции.

«Взрыв раздался сегодня около 18:00 [19:00 мск] после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, вероятно, могла быть взрывчатка», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают правоохранители и другие профильные службы. Расследованием займется Управление Службы безопасности Украины по Одесской области.

Ранее сообщалось, что украинец в Запорожье бросил гранату в сторону сотрудников полиции и военкомата.

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