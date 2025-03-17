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22:28, 17 марта 2025Бывший СССР

Украинец бросил гранату в сотрудника военкомата

Украинец бросил гранату в сотрудника военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Украинец стрелял в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранту в сторону сотрудников полиции, которые с работником военкомата проверяли документы у военнообязанных в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщили в областном управлении украинской полиции.

Как сообщили в полиции, полицейские вместе с работником районного ТЦК (территориального центра комплектования, на Украине аналог военкомата) проверяли документы у граждан призывного возраста на территории Шевченковского района.

«В это время вблизи неизвестный прохожий выстрелил вверх из пистолета, бросил в сторону правоохранителей гранату и бросился наутек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мобилизованный мужчина напал на двух сотрудников ТЦК и ранил их ножом, после чего сбежал. Задержать его удалось в тот же день.

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