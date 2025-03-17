Украинец бросил гранату в сотрудника военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинец стрелял в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранту в сторону сотрудников полиции, которые с работником военкомата проверяли документы у военнообязанных в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщили в областном управлении украинской полиции.

Как сообщили в полиции, полицейские вместе с работником районного ТЦК (территориального центра комплектования, на Украине аналог военкомата) проверяли документы у граждан призывного возраста на территории Шевченковского района.

«В это время вблизи неизвестный прохожий выстрелил вверх из пистолета, бросил в сторону правоохранителей гранату и бросился наутек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мобилизованный мужчина напал на двух сотрудников ТЦК и ранил их ножом, после чего сбежал. Задержать его удалось в тот же день.