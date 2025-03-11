Украинец ранил ножом сотрудников ТЦК

В Ивано-Франковской области мужчина ранил ножом 2 сотрудников ТЦК

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области мобилизованный мужчина ранил ножом двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 10 марта около 12:30 по местному времени во время конвоирования мобилизованного. В какой-то момент мужчина два раза ударил ножом в шею одного сотрудника ТЦК, а второго ранил в живот. Затем нападавший сбежал.

В тот же день мобилизованного задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске (украинское название Днепр) водитель автомобиля Tesla прокатил на капоте сотрудника ТЦК. Отмечалось, что за такие действия водителю грозит уголовная ответственность.