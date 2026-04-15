Еще одна страна Азии запретит использование в самолетах пауэрбанков

Япония запретит использование в самолетах пауэрбанков с 24 апреля

Вслед за Южной Кореей еще одна страна Азии — Япония — запретит использование в самолетах пауэрбанков. Об этом сообщает портал NHK.

Уточняется, что ограничение вступит в силу 24 апреля. Такие меры были приняты после ряда инцидентов, когда литий-ионные батареи загорались или начинали дымиться во время полетов.

По данным издания, на рейсах в Японию и из нее пассажиры больше не смогут не только использовать пауэрбанки для зарядки гаджетов, но и заряжать эти устройства с помощью розеток у кресел.

Министерство транспорта Японии выразило надежду на сотрудничество и понимание этого решения в целях обеспечения безопасности.

Ранее использование пауэрбанков на борту запретила турецкая авиакомпания AJet. До этого аналогичные решения приняли Turkish Airlines и Pegasus Airlines.