Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:26, 15 апреля 2026Путешествия

Еще одна страна Азии запретит использование в самолетах пауэрбанков

Япония запретит использование в самолетах пауэрбанков с 24 апреля
Алина Черненко

Фото: VADZIM SHUBICH / Shutterstock / Fotodom

Вслед за Южной Кореей еще одна страна Азии — Япония — запретит использование в самолетах пауэрбанков. Об этом сообщает портал NHK.

Уточняется, что ограничение вступит в силу 24 апреля. Такие меры были приняты после ряда инцидентов, когда литий-ионные батареи загорались или начинали дымиться во время полетов.

По данным издания, на рейсах в Японию и из нее пассажиры больше не смогут не только использовать пауэрбанки для зарядки гаджетов, но и заряжать эти устройства с помощью розеток у кресел.

Министерство транспорта Японии выразило надежду на сотрудничество и понимание этого решения в целях обеспечения безопасности.

Ранее использование пауэрбанков на борту запретила турецкая авиакомпания AJet. До этого аналогичные решения приняли Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok