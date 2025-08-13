Путешествия
17:21, 13 августа 2025

Еще одна зарубежная авиакомпания запретила использование на борту пауэрбанков

Турецкая авиакомпания AJet запретила использование на борту пауэрбанков
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: pvproductions / Freepik

Турецкая авиакомпания AJet вслед за другими крупными зарубежными перевозчиками запретила использование на борту пауэрбанков. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Уточняется, что такое решение было принято после соответствующей рекомендации Генерального управления гражданской авиации Турции (SHGM). Теперь в самолеты нельзя проносить в ручной клади портативные зарядные устройства с литиевыми батареями, а также электронные сигареты, запасные или внешние аккумуляторы.

Аналогичные решения ранее приняли авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines, а также другие.

Ранее самолет Asiana Airlines развернулся в небе из-за мужчины, уронившего пауэрбанк между кресел. Бортпроводники не смогли достать устройство.

