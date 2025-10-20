Силовые структуры
07:29, 20 октября 2025

Бросившего младенца в сугроб блогера переобъявили в розыск в России

Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

МВД России переобъявило в розыск блогера Сергея Косенко, который бросил сына-младенца в сугроб ради видео. Это следует из базы розыска ведомства.

На сайте сказано, что мужчина родился в Венгрии 23 августа 1987 года и разыскивается по уголовной статье. В данных об особых приметах отмечено, что Косенко переобъявлен в розыск «без меры пресечения».

По мнению собеседника ТАСС, блогера могли переобъявить в розыск из-за возбуждения нового уголовного дела.

В начале 2024 года Косенко выложил в сеть видео, на котором он бросает двухмесячного сына в сугроб. Позже блогер заявил, что в ролике использовал куклу, а не настоящего ребенка. Мужчина заочно арестован. Ему вменили часть 3 статьи 30 и пункт «б» статьи 111 («Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), а также статью 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

30 января суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей Косенко за пропаганду наркотиков.

