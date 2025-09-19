Российский спутник с мышами приземлился в Оренбуржье

Возвращаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбуржье. Видео в Telegram опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

«Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа — спустя 30 суток он вернулся на Землю с живыми организмами на борту», — заявили в компании.

Там добавили, что живые организмы планируется отправить на изучение в Москву.

Ранее ТАСС сообщил, что в Оренбургской области приготовились к приземлению спускаемой капсулы спутника «Бион-М» № 2 с животными.

Также в сентябре издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.