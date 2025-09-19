В России приготовились к приземлению «Биона-М» № 2

ТАСС: В Оренбургской области приготовились к приземлению спутника «Бион-М» № 2

В Оренбургской области приготовились к приземлению спускаемой капсулы спутника «Бион-М» № 2 с животными. Об этом сообщает ТАСС.

Внутри аппарата находятся 75 мышей мужского пола и около 1,5 тысяч дрозофил, а также клеточные культуры, растения и образцы зерновых. Снаружи аппарата установлен имитатор метеорита с живыми клетками. Полученные в ходе миссии данные планируется анализировать в течение года.

В августе госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео с мышами в российском биологическом спутнике «Бион-М» № 2.

Также в сентябре издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.