Наука и техника
09:05, 19 сентября 2025Наука и техника

В России приготовились к приземлению «Биона-М» № 2

ТАСС: В Оренбургской области приготовились к приземлению спутника «Бион-М» № 2
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Оренбургской области приготовились к приземлению спускаемой капсулы спутника «Бион-М» № 2 с животными. Об этом сообщает ТАСС.

Внутри аппарата находятся 75 мышей мужского пола и около 1,5 тысяч дрозофил, а также клеточные культуры, растения и образцы зерновых. Снаружи аппарата установлен имитатор метеорита с живыми клетками. Полученные в ходе миссии данные планируется анализировать в течение года.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В августе госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео с мышами в российском биологическом спутнике «Бион-М» № 2.

Также в сентябре издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.

