Опубликовано видео с ожидающими диссекцию мышами в российском спутнике

«Роскосмос» опубликовал видео с мышами в российском спутнике «Бион-М»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео с мышами в российском биологическом спутнике «Бион-М». Как ранее сообщал заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Александр Андреев-Андриевский, после прибытия на Землю грызунов ожидает диссекция.

«В боксах хвостатых установлены камеры для наблюдения ученых. Делимся записью», — рассказали в российской государственной корпорации.

Ранее издание NSF заметило, что «Бион-М» № 2, недавно запущенный на околоземную орбиту, создан на основе советского разведывательно космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.

Также в августе Андреев-Андриевский сообщил, что капсула «Бион-М» № 2 с животными пробудет на околоземной орбите месяц, после чего 19 сентября приземлится в Оренбургской области, а ее содержимое будет изучено специалистами.