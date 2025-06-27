Умерла звезда культового фильма Дэвида Линча Ребека Дель Рио

Умерла звезда фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» певица Ребека Дель Рио

Умерла певица Ребека Дель Рио, известная по съемкам в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Об этом сообщает издание Variety.

Сообщается, что тело Дель Рио нашли в ее доме в Лос-Анджелесе еще 23 июня. На данный момент причина смерти 57-летней певицы не называется. В «Малхолланд Драйв» она исполняла испаноязычный кавер на композицию Crying Роя Орбисона, после чего падала на сцену, но продолжала петь, пока ее выносили из театра.

В январе стало известно, что культовый режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. В августе 2024 года Линч сообщил о неизлечимой болезни: у него диагностировали эмфизему легких.