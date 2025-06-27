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18:51, 27 июня 2025Культура

Умерла звезда культового фильма Дэвида Линча Ребека Дель Рио

Умерла звезда фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» певица Ребека Дель Рио
Андрей Шеньшаков
Ребека Дель Рио

Ребека Дель Рио. Фото: Kevin Winter / GettyImages

Умерла певица Ребека Дель Рио, известная по съемкам в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Об этом сообщает издание Variety.

Сообщается, что тело Дель Рио нашли в ее доме в Лос-Анджелесе еще 23 июня. На данный момент причина смерти 57-летней певицы не называется. В «Малхолланд Драйв» она исполняла испаноязычный кавер на композицию Crying Роя Орбисона, после чего падала на сцену, но продолжала петь, пока ее выносили из театра.

В январе стало известно, что культовый режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. В августе 2024 года Линч сообщил о неизлечимой болезни: у него диагностировали эмфизему легких.

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