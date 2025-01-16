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21:27, 16 января 2025Культура

Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч

Variety: Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дэвид Линч

Дэвид Линч. Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, об этом сообщает Variety.

Семья Линча подтвердила его смерть в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «В мире большая дыра теперь, когда его больше нет с нами. Но, как бы он сказал: "Следите за пончиком, а не за дыркой"», — написали близкие режиссера.

В августе 2024 года Линч сообщил о неизлечимой болезни: ему диагностировали эмфизему легких. «Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — рассказал он.

Режиссер наиболее известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».

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