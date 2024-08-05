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17:29, 5 августа 2024Культура

Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

Режиссер Дэвид Линч заявил, что не может выходить из дома из-за эмфиземы легких

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Известный режиссер Дэвид Линч сообщил, что ему диагностировали эмфизему легких. Об этом 78-летний автор культового «Твин Пикса» рассказал в интервью журналу Sight & Sound.

По словам режиссера, из-за неизлечимой болезни он больше не может выходить из дома.

«Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — сообщил Линч.

Последним проектом режиссера стал третий сезон сериала «Твин Пикс», который вышел в 2017 году. Недавно Линч сообщал подробности своего музыкального проекта.

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      Андрей Шеньшаков
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