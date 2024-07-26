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14:55, 26 июля 2024Культура

Дэвид Линч раскрыл подробности своего нового проекта

Режиссер Дэвид Линч анонсировал свой музыкальный альбом Cellophane Memories

Фото: Kika Press / Globallookpress.com

Культовый режиссер Дэвид Линч, известный своей любовью к музыке, рассказал о своем новом альбоме Cellophane Memories. О том, почему для него это особый релиз, он объяснил в интервью The Guardian.

«Кино — это и звук, и изображение, на самом деле 50/50. Музыка может говорить интеллектуальные вещи, но она также может говорить с сердцем бессловесным образом, который обладает такой силой. Возвышенная вечная любовь существует внутри каждого из нас. Секрет в том, что ответы есть, и они внутри. Если мы хотим их получить, мы получим», — рассказал Линч.

Создатель «Твин Пикса» давно увлекается музыкой и успел выпустить уже два полноценных студийных альбома. Новый релиз он записал вместе с актрисой Кристен Белл. Режиссер написал музыку ко всем трекам, а в заключительной композиции Sublime Eternal Love девушка исполняет написанные Линчем тексты.

Линч давно пишет музыку, в том числе саундтреки к собственным картинам: в 1977 году он записал композиции к своему дебютному фильму «Голова-ластик». Вокальную партию он впервые исполнил в песне Ghost of Love 2007 года.

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      Андрей Шеньшаков
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