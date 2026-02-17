Реклама

Мир
11:07, 17 февраля 2026Мир

Германия обратилась к Украине за помощью с обучением солдат

Der Spiegel: Украинские военные будут обучать солдат немецкой армии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Украинские военные с боевым опытом будут обучать солдат немецкой армии. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя армии ФРГ.

Отмечается, что Минобороны Германии хочет как можно скорее направить украинских солдат для обучения немецких вооруженных сил с целью повышения боеготовности собственных войск. Соответствующее соглашение на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подписал министр Борис Писториус.

Источники издания в бундесвере отметили, что переговоры с Киевом о том, как Берлин мог бы извлечь выгоду из боевого опыта украинской армии, ведутся с 2025 года.

«В настоящее время ни у кого в НАТО нет больше боевого опыта, чем у Украины. Мы должны его использовать», — заявили в немецкой армии.

Детали обучения пока не раскрывают, однако ожидается, что солдаты ВСУ прибудут в Германию как можно скорее и, прежде всего, будут тренироваться с сильными пехотными подразделениями бундесвера.

Ранее Германия пообещала поставить Украине пять ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot при условии, что другие страны дадут Киеву 30 таких комплексов.

