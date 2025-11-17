Из жизни
Скрывавшегося 30 лет маньяка-полицейского разоблачили благодаря его микропенису

В США маньяка разоблачили через 30 лет благодаря физиологическим особенностям
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В США маньяка-полицейского, который скрывался от правосудия 30 лет, разоблачили благодаря тестам ДНК и его микропенису. Об этом пишет Daily Mirror.

Джозефа Деанджело из Калифорнии арестовали в 2018 году и приговорили к нескольким пожизненным срокам в 2020-м. С 1974-го по 1986 год он расправился с 13 жертвами, совершил как минимум 50 изнасилований и не менее 100 ограблений. Деанджело, которого прозвали Убийца из Золотого штата, работал в полиции и мастерски скрывал следы своих преступлений. В ноябре вышла книга окружного прокурора Сакраменто Тьена Хо The People vs. the Golden State Killer («Народ против Убийцы из Золотого штата»), в которой он раскрыл детали поимки маньяка.

В 2018 году детективы собрали образцы ДНК предполагаемого преступника и загрузили их базу данных. После генеалогического исследования они сузили список подозреваемых до семьи Деанджело. Затем следователям удалось заполучить биологические материалы Джозефа из мусора около его дома. Однако другую важную улику удалось получить во время осмотра подозреваемого после ареста. Фотограф должен был снять Деанджело полностью голым. Тогда выяснилось, что у маньяка очень маленький половой орган, который удалось сфотографировать с большим трудом. Именно эта физиологическая особенность стала еще одной важной уликой против него.

Изнасилованные Деанджело в 1970-1980-х годах женщины рассказывали, что у него был микропенис. В 2020-м преступник признал себя виновным в 13 расправах, чтобы избежать электрического стула. В данный момент 80-летний маньяк отбывает пожизненный срок в Калифорнии, где когда-то совершал преступления.

Ранее сообщалось, что у Адольфа Гитлера нашли редкое заболевание, которое характеризуется нарушением полового созревания и обоняния. В частности, исследователи заявили, что у фюрера нацистской Германии мог быть микропенис.

