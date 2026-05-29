Россиянин пойдет под суд за сообщение про терроризм

В Белгородской области осудят мужчину за оправдание терроризма

В Белгородской области осудят мужчину за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По данным следствия, 57-летний местный житель в январе этого года, используя интернет, в открытом к публичному просмотру чате социальной сети разместил заявление, которое содержало оправдание деятельности представителя террористической организации.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

