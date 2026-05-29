Призывавший бомбить транспорт россиянин получил срок

В Новосибирске житель Томска получил 5 лет колонии за оправдание терактов в России

В Новосибирске Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Томской области к пяти годам лишения свободы за оправдание терактов в России в комментарии в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Томской области.

Фигурант — мужчина 1988 года рождения. По данным правоохранителей, осужденный публиковал в Telegram комментарии, оправдывающие совершение терактов на объектах транспортной инфраструктуры России.

Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и других материалов.

