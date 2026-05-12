В одном из российских городов начались съемки южноафриканского тревел-шоу

В Мурманске стартует южноафриканский проект о путешествиях

В Мурманске начались съемки масштабного тревел-шоу — его создателем выступил южноафриканский путешественник и режиссер Йоханес Баденхорст. Детали сообщает MK.RU.Мурманск.

Российский город стал самым первым местом для участников проекта, отправившихся в экспедицию на грузовых автомобилях. Главной темой шоу будет общее знакомство с российской культурой и особенностями отдельных городов. Так, после Мурманска съемочная группа во главе с режиссером также отправится в Магадан, Вологду, Владимир, Воронеж, Москву, Иркутск, Якутск и другие города.

В Мурманске участникам экспедиции выдали паспорта полярника. Они тепло поблагодарили администрацию города за оказанный прием, а также за возможность посмотреть парад Победы.

Ранее тревел-блогер описал Мурманск фразой «40 дней живет без солнца». По его словам, в городе с начала декабря по конец января не восходит солнце.