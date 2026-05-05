Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:39, 5 мая 2026Путешествия

Тревел-блогер описал один российский город фразой «40 дней живет без солнца»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российский тревел-блогер Марк Еремин описал один город страны фразой «40 дней живет без солнца» — речь идет о Мурманске. Об этом он написал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, с начала декабря по конец января в этом месте солнце не восходит. «Полярная ночь — это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это астрономический факт: солнце уходит за горизонт и буквально не показывается. Небо не темнеет резко — оно просто перестает светлеть», — объяснил Еремин.

В связи с этим, отметил блогер, в Мурманске уличные фонари горят ярче, как и витрины магазинов. Кроме того, в этом городе новогодняя иллюминация стоит дольше, чем где-либо еще в РФ.

«Работают здесь по обычному расписанию — никаких скидок на полярную ночь в трудовом кодексе нет. Зато есть полярные надбавки к зарплате — от 80 процентов и выше, в зависимости от стажа», — отметил автор.

Ранее этот же блогер побывал на Кавказе и объяснил отличие чеченцев от дагестанцев. По словам автора материала, культуры этих регионов пошли разными путями. Поэтому ни один из народов не любит, когда их «лепят под один штамп».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

    Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

    Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

    В России высказались об участии Евросоюза в переговорах по Украине

    Трамп пошутил насчет своего президентства

    Обама раскрыл удививший его факт о Трампе

    Любители публичных оргий захватили крупнейший в мире нудистский курорт

    Девушка навсегда заблокировала лучшего друга после одной сказанной им фразы

    Трамп высказался о сроке своего правления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok