Побывавший на Кавказе россиянин объяснил отличие чеченцев от дагестанцев

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал на Кавказе и узнал главные отличия чеченцев от дагестанцев. Об этом он написал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Посетивший Чечню и Дагестан россиянин заметил, что культуры этих регионов пошли разными путями. Поэтому ни один из народов не любит, когда их «лепят под один штамп». Так, по мнению Еремина, у чеченцев есть «внутренний регулятор поведения»: они любят порядок и дисциплину. «Мужчины ходят собранно, спокойно, редко повышают голос. При этом в их тишине ощущается сила», — добавил блогер.

В свою очередь дагестанцы — это кипящая энергия: они темпераментны, умеют быть открытыми и дружелюбными. «Ты только заходишь в дом, а тебе уже несут еду, воду, чай, хватают за руку, усаживают: "Сядь, брат, сначала поешь, потом поговорим". И спорить бесполезно», — поделился россиянин.

Мужчина отметил, что в Дагестане существуют десятки этносов: даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы и другие. А в Чечне население однородно. «Аварец и кумык между собой могут различаться больше, чем чеченец и ингуш. Поэтому сказать: "Дагестанцы такие" — невозможно. Это как сказать: "Европейцы одинаковые"», — подчеркнул путешественник.

Ранее тревел-блогер назвал Чечню одним из самых безопасных регионов России. Мужчина посетил пять областей, в которых статистически происходит меньше всего преступлений за год, и отметил, что Чеченская Республика, занявшая пятое место в списке, действительно является комфортным для туризма местом.