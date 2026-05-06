Жители российского города пожаловались на нашествие гигантских тараканов

Жители Казани пожаловались на нашествие гигантских тараканов, а также крыс в многоэтажках в центре города. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о жилых домах, расположенных недалеко от театра Камала. Незваные гости пробираются в здания через вентиляцию и щели в полах. По словам жильцов, при борьбе с тараканами своими силами становится только хуже.

Они считают, что насекомые и грызуны в их домах расплодились из-за гор мусора, которые коммунальщики своевременно не вывозят. В свою очередь, в обслуживающей одно из зданий управляющей компании (УК) утверждают, что те бегут из супермаркета, расположенного на первом этаже. Представитель УК заверил, что дезинсекцию дома проводят ежемесячно и без пропусков.

