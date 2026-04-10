14:59, 10 апреля 2026Экономика

Жители российского города пожаловались на полчища крыс и тараканов

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Chanawat Jaiya / Shutterstock / Fotodom

Жители Екатеринбурга пожаловались на крыс, которые захватили мусорки, и тараканов, которыми кишат их дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

С проблемой столкнулись жильцы домов в районе улицы Металлургов. По их словам, из-за несвоевременного вывоза мусора грызуны разрыли норы возле мусорных баков, обжились и «ведут себя там как хозяева», а в подъездах и квартирах завелись тараканы.

В результате люди боятся выбрасывать мусор по одному, поскольку опасаются, что крысы крупные и могут броситься на них. Детей к бакам и вовсе стараются не подпускать. В связи с происходящим екатеринбуржцы подали заявку в управляющую компанию с просьбой провести обработку от незваных гостей.

Ранее о нашествии крыс сообщили жители Казани.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Число жертв при мощном взрыве в столице российского региона выросло

    Россиянин получил 17 лет колонии за 1,5 тысячи рублей

    Выжившие на безопасном маршруте на Камчатке туристы оказались возлюбленными

    Москвичам назвали срок потепления

    Бывший муж Лерчек рассказал о ее состоянии

    Крокодил утащил поливавшую огород женщину

    Первые минуты после взрыва на складе пиротехники в российском городе сняли на видео

    Давший показания на криптоблогера Битмаму присвоил миллиарды рублей

    Жители российского города пожаловались на полчища крыс и тараканов

    Все новости
