Жители российского города пожаловались на нашествие крыс

Жители Казани пожаловались на нашествие крыс, передает Telegram-канал Mash Iptash.

Региональный оператор по обращению с отходами ранее заявлял, что не мог выполнять свою работу из-за сугробов — мусор не вывозили с новогодних праздников. В настоящее время в компании уверяют, что случаи, когда мусор не вывозят, единичные и процесс уже налажен. Жители города на этом фоне продолжают жаловаться на крыс, заполнивших дворы и детские площадки.

Скоро город собираются обрабатывать от грызунов и клещей.

Ранее в Москве крысы пробрались в салон автомобиля местного жителя и повредили его. Инцидент произошел в районе Коммунарка. Также стало известно, что грызуны поселились на пустыре возле жилого комплекса (ЖК) «Гусарская баллада» в подмосковном Одинцове.