Жители российского города пожаловались на нашествие крыс

16:02, 6 апреля 2026

Жители Казани пожаловались на нашествие крыс
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Жители Казани пожаловались на нашествие крыс, передает Telegram-канал Mash Iptash.

Региональный оператор по обращению с отходами ранее заявлял, что не мог выполнять свою работу из-за сугробов — мусор не вывозили с новогодних праздников. В настоящее время в компании уверяют, что случаи, когда мусор не вывозят, единичные и процесс уже налажен. Жители города на этом фоне продолжают жаловаться на крыс, заполнивших дворы и детские площадки.

Скоро город собираются обрабатывать от грызунов и клещей.

Ранее в Москве крысы пробрались в салон автомобиля местного жителя и повредили его. Инцидент произошел в районе Коммунарка. Также стало известно, что грызуны поселились на пустыре возле жилого комплекса (ЖК) «Гусарская баллада» в подмосковном Одинцове.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Подик захотел призвать всех мужчин Украины в ВСУ

    Сердце страдающей от кишечной инфекции туристки остановилось на борту самолета

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Все новости
