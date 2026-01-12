Крысы испортили авто москвича

У жителя Москвы крысы прогрызли дыру в сидении автомобиля

В Москве крысы пробрались в салон автомобиля местного жителя и повредили машину. Об инциденте стало известно изданию «Московский комсомолец».

Автомобиль принадлежит жителю Коммунарки. Собственник заметил повреждение, когда собирался ехать на работу. По его словам, грызуны из ближайшего мусорного бака пробрались внутрь машины, предварительно проделав дыру в заднем сидении и испортив проводку. Теперь в авто не работают стоп-сигналы.

Отмечается, что в праздники местные жители несколько раз жаловались на грызунов. Однако коммунальные службы не приняли никаких мер по борьбе с крысами.

Ранее жильцы столичного жилого комплекса (ЖК) «Румянцево Парк» пожаловались на нашествие грызунов. По их словам, мыши бегают по потолку и полу.