Экономика
13:54, 12 декабря 2025Экономика

Мыши захватили дома москвичей

ЖК «Румянцево Парк» в Москве захватили полчища мышей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Дома москвичей захватили полчища мышей. На засилье грызунов пожаловались жильцы столичного жилого комплекса (ЖК) «Румянцево Парк», сообщает «360.ru».

«Мыши у нас есть, а может быть, это крысы, я не специалист. В нашей секции находится мусорокамера и страдают квартиры, которые граничат с мусорокамерой на первом этаже», — рассказала одна из пострадавших.

По словам москвичей, грызуны бегают по потолку и полу — после похолодания на улице в доме их стало особенно много. Владельцам квартир приходится вскрывать потолки, чтобы поймать мышей. Жильцы уже сняли доказательства на видео и показали управляющей компании. Коммунальщики разбросали отраву от вредителей и начали бетонировать дыры, но пока что это не помогает — по словам пострадавших, мыши ползут вверх по вентиляции.

Ранее крысы построили город во дворе подмосковного ЖК. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть газон с десятками крысиных нор и пробегающую рядом крысу. Помимо этого, неподалеку от этого места проходит теплотрасса, так что жилище грызунов оснащено отоплением.

