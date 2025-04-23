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15:08, 23 апреля 2025Ценности

Российский блогер заказал сумку Balenciaga за 170 тысяч рублей и получил подделку

Блогер Водный заказал сумку Balenciaga за 170 тысяч рублей и получил подделку
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Дмитрияна

Российский блогер Дима Водный заказал сумку люксовой марки Balenciaga за 170 тысяч рублей и получил подделку. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

21-летний инфлюэнсер рассказал, что сделал заказ на сайте Poizon, на котором продаются оригинальные брендовые вещи. По его словам, магазин прислал ему не ту сумку. Кроме того, она оказалась поддельной и вовсе не представлена в ассортименте упомянутой марки.

«Сумка прошла все проверки, но мне пришла сумка, которой просто не существует. Час назад уже отправил ее обратно, у нас всего несколько дней, чтобы вернули бабки», — посетовал блогер.

В октябре прошлого года советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о подделках модных брендов в своем гардеробе.

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