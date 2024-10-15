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14:41, 15 октября 2024Ценности

Лолита рассказала о подделках модных брендов в гардеробе

Певица Лолита рассказала, что пользовалась поддельными сумками модных брендов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о подделках модных брендов в своем гардеробе. Соответствующее совместное видео появилось на страницах интервьюера Юлии Натямбы и проекта N1 Media в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя исполнительница ответила на вопрос, носила ли она фейковые люксовые вещи и дарили ли ей подобные подарки. Так, по словам звезды, на протяжении нескольких лет она пользовалась подобными сумками и только после заметила обман.

При этом артистка отметила, что не видит в поддельных изделиях ничего предосудительного. «Если качество хорошее, то паль у меня или не паль, мне совершенно плевать. (...) Женщине нельзя экономить на трусах и лифчиках», — заявила она.

В сентябре россияне раскрыли отношение к подделкам модных брендов.

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      Карина Черных
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