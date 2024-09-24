CDEK.Shopping: 42 процента россиян покупают только настоящие вещи модных брендов

Россияне раскрыли отношение к подделкам модных брендов. Соответствующее исследование сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных марок CDEK.Shopping поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что 42 процента участников опроса покупают только настоящую продукцию. В то же время около трети россиян (34,6) отметили, что спокойно носят подделки. При этом каждый пятый (18,8) отказывается от покупки вещей известных брендов, поскольку не может определить их подлинность.

Также стало известно, что 7,6 процента россиян покупает копии брендовой косметики. Что касается аксессуаров и обуви, то их приобретают 32,7 и 27,2 процента жителей страны соответственно. Уточняется, что около 20 процентов опрошенных носят реплики верхней одежды, а у 13,8 процента даже имеются копии нижнего белья от люксовых марок.

Вдобавок россияне признались, что чаще всего во время шопинга им встречаются подделки французского модного дома Louis Vuitton. Это заметили 22,3 процента респондентов. Однако 20 процентов россиян пояснили, что чаще всего им попадаются реплики из ассортимента Nike, Reebok, Adidas. Меньше всего подделки встречались у испанского бренда Balenciaga: об этом рассказали 8,7 процента опрошенных.

Кроме того, аналитики сервиса узнали, что 40 процентов россиян заказывают товары через байеров или на сервисах-посредниках. Более 20 процентов респондентов ищут одежду в секонд-хэндах и комиссионных магазинах, но 20,7 процента предпочитают приобретать люксовые товары на проверенных маркетплейсах. При этом, 13,2 процента россиян заявили, что специально выезжают за границу, чтобы купить продукцию любимого бренда.

В августе сеть фитнес-клубов DDX Fitness провела опрос, в ходе которого почти треть россиян призналась в покупке реплик спортивной одежды.