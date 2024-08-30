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16:51, 30 августа 2024Ценности

Почти треть россиян призналась в покупке реплик спортивной одежды

DDX Fitness: 25 процентов россиян предпочли реплики брендов спортивной одежды

Фото: PxHere

Сеть фитнес-клубов DDX Fitness провела опрос, в ходе которого почти треть россиян призналась в покупке реплик спортивной одежды. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 30 августа.

В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет и старше со всей России.

Выяснилось, что 34 процента респондентов проверяют наличие плашки «оригинальный товар» в карточке товара на маркетплейсе. В то же время 25 процентов россиян признались, что предпочитают неоригинальную обувь и одежду. При этом они уточнили, что главное для них, чтобы название бренда было видно крупным планом.

Вдобавок 17 процентов участников исследования ответили, что не покупают именитые бренды, чтобы не столкнуться с подделкой. Кроме того, часть опрошенных (24 процента) заявили, что от копий сегодня не застрахован никто.

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По данным россиян (74 процента), самой дорогой позицией среди спортивных покупок являются кроссовки. Однако 12 процентов респондентов отдают предпочтение дорогим костюмам, 8 — брюкам, леггинсам и шортам, 6 — майкам и футболкам.

При этом те, кто приобретает неоригинальные вещи (34 процента), тратят на самую дорогой предмет гардероба менее пяти тысяч рублей. Помимо этого, 12 процентов опрошенных готовы заплатить за одно изделие в пределах от пяти до 10 тысяч рублей, 12 процентов — от 10 до 20 тысяч рублей, 3 процента — от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее в августе россиянам назвали самую модную спортивную одежду. Старший редактор моды Lamoda Полина Федотова призвала обратить внимание на монохромные комплекты.

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      Екатерина Ештокина
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