DDX Fitness: 25 процентов россиян предпочли реплики брендов спортивной одежды

Сеть фитнес-клубов DDX Fitness провела опрос, в ходе которого почти треть россиян призналась в покупке реплик спортивной одежды. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 30 августа.

В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет и старше со всей России.

Выяснилось, что 34 процента респондентов проверяют наличие плашки «оригинальный товар» в карточке товара на маркетплейсе. В то же время 25 процентов россиян признались, что предпочитают неоригинальную обувь и одежду. При этом они уточнили, что главное для них, чтобы название бренда было видно крупным планом.

Вдобавок 17 процентов участников исследования ответили, что не покупают именитые бренды, чтобы не столкнуться с подделкой. Кроме того, часть опрошенных (24 процента) заявили, что от копий сегодня не застрахован никто.

По данным россиян (74 процента), самой дорогой позицией среди спортивных покупок являются кроссовки. Однако 12 процентов респондентов отдают предпочтение дорогим костюмам, 8 — брюкам, леггинсам и шортам, 6 — майкам и футболкам.

При этом те, кто приобретает неоригинальные вещи (34 процента), тратят на самую дорогой предмет гардероба менее пяти тысяч рублей. Помимо этого, 12 процентов опрошенных готовы заплатить за одно изделие в пределах от пяти до 10 тысяч рублей, 12 процентов — от 10 до 20 тысяч рублей, 3 процента — от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее в августе россиянам назвали самую модную спортивную одежду. Старший редактор моды Lamoda Полина Федотова призвала обратить внимание на монохромные комплекты.