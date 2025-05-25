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09:25, 25 мая 2025Россия

В Республике Алтай произошло землетрясение

МЧС Республики Алтай: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у села Кызыл-Таш
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС региона.

«Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска», — указано в сообщении.

При этом пострадавших в результате происшествия не было. В ведомстве также указали, что для обследования объектов уже направлены рабочие группы в Кош-Агачский и Улаганский районы.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3 в Индонезии. Оно произошло у побережья провинции Бенкулу.

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